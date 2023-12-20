【ハノイ時事】ベトナム天然資源・環境省は１８日、ハノイでオゾン層を破壊する代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）の削減プロジェクトに関する会合を開いた。世界銀行の協力で進めるプロジェクトの第２期。環境省は、２０２０～２４年にＨＣＦＣの消費…
代替フロンＨＣＦＣ、３５％削減を達成 ２０～２４年目標で…
【ハノイ時事】ベトナム天然資源・環境省は１８日、ハノイでオゾン層を破壊する代替フロンであるハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）の削減プロジェクトに関する会合を開いた。世界銀行の協力で進めるプロジェクトの第２期。環境省は、２０２０～２４年にＨＣＦＣの消費…
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