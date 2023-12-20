「こども特例公債」２２１９億円 来年度、児童手当拡充で―政府
2023年12月20日13時13分
政府は２０日、少子化対策の財源を確保するため、２０２４年度に「こども・子育て支援特例公債（仮称）」を２２１９億円発行することを決めた。児童手当の拡充に充てる。同年度予算編成を巡る鈴木俊一財務相と加藤鮎子こども政策担当相による閣僚折衝で合意した。
「こども特例公債」２２１９億円 来年度、児童手当拡充で―政府
2023年12月20日13時13分
政府は２０日、少子化対策の財源を確保するため、２０２４年度に「こども・子育て支援特例公債（仮称）」を２２１９億円発行することを決めた。児童手当の拡充に充てる。同年度予算編成を巡る鈴木俊一財務相と加藤鮎子こども政策担当相による閣僚折衝で合意した。
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