「こども特例公債」２２１９億円 来年度、児童手当拡充で―政府
2023年12月20日13時13分
政府は２０日、少子化対策の財源を確保するため、２０２４年度に「こども・子育て支援特例公債（仮称）」を２２１９億円発行することを決めた。児童手当の拡充に充てる。同年度予算編成を巡る鈴木俊一財務相と加藤鮎子こども政策担当相による閣僚折衝で合意した。
「こども特例公債」２２１９億円 来年度、児童手当拡充で―政府
2023年12月20日13時13分
政府は２０日、少子化対策の財源を確保するため、２０２４年度に「こども・子育て支援特例公債（仮称）」を２２１９億円発行することを決めた。児童手当の拡充に充てる。同年度予算編成を巡る鈴木俊一財務相と加藤鮎子こども政策担当相による閣僚折衝で合意した。
こんな記事も
経済用語
経済
国内外全車種を出荷停止へ 認証不正、ほぼすべてに拡大―ダイハツ(12/20 13:30)
「こども特例公債」２２１９億円 来年度、児童手当拡充で―政府(12/20 13:13)
柏崎原発、運転禁止解除へ 東電社長と面談、改善確認―再稼働時期は見通せず・規制委(12/20 12:56)
東京海上日動、社長に城田氏 ５年ぶり交代で若返り(12/20 12:50)
日銀の国債保有割合、過去最大 ９月末５４％、買い入れ継続(12/20 12:39)
育休給付保険料引き上げへ ２５年度から０．５％に―政府(12/20 12:14)
東京株、一時６００円超高 円安で輸出関連が上昇(12/20 12:12)
円相場、１４３円９２～９３銭 ２０日正午現在(12/20 12:11)
交付税１８．７兆円 少子化対策の財源確保―２４年度地方財政(12/20 12:07)
５８０円高の３万３７９９円４１銭 ２０日午前の平均株価(12/20 11:42)
診療報酬０．１２％引き下げ 賃上げ対応で「本体」プラス―２４年度改定(12/20 11:28)
１１月貿易赤字、７７６９億円 資源高一服で大幅縮小―財務省(12/20 11:19)
「収益性重視」貫き、創業１００年 富国生命・米山社長に聞く(12/20 10:54)
円相場、１４３円９２～９３銭 ２０日午前９時現在(12/20 09:08)
デフレ完全脱却「最大の課題」 「官製春闘」に反論も―経団連指針最終案(12/20 08:15)
ローソン、宅配強化へ 最短１０分、全国にサービス網―竹増社長(12/20 07:06)
来春のマイナス金利解除が焦点 賃金・物価の好循環、慎重に判断―日銀(12/20 07:05)
Ｇ７財務相がオンライン会合 日本、ウクライナ追加支援へ―議長国は伊に(12/20 00:13)
東芝、２０日上場廃止 「物言う株主」排除、経営再建へ(12/20 00:11)
資産運用ビジネスを強化 ５０００億円の資金拠出―三井住友信託銀社長(12/20 00:07)
日系コンテナ大手も紅海回避 相次ぐフーシ派攻撃で―ＯＮＥ(12/19 22:54)
ＮＴＴ西子会社、新たに２８万件 不正流出で確認、被害団体も増加(12/19 20:57)
ＥＮＥＯＳＨＤ、斉藤社長解任 女性への不適切行為、前会長に続き(12/19 20:27)
緩和出口、なお見極め 植田総裁、物価目標「確度高まる」―マイナス金利継続を決定・日銀会合(12/19 20:21)
フジテック、関連当事者取引を規制へ 企業統治を強化(12/19 19:48)
ニチコン、子会社が工場に新生産棟(12/19 19:22)
解任の斉藤氏、経団連要職も退任 審議員会副議長、ＥＮＥＯＳ申し出(12/19 19:20)
ローム、高温や低温でも高精度なオペアンプ開発(12/19 19:14)
「アレ」記念の列車看板 限定４枚、オークションに―阪神電鉄(12/19 19:03)
配送コスト「仕組み説明を」 「送料無料」表示で事業者に―消費者庁(12/19 18:55)
ビジネスワイヤ
PR TIMES