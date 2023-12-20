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岸田首相「平和に強い思い」　報道写真展を鑑賞

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岸田首相「平和に強い思い」　報道写真展を鑑賞

2023年12月20日12時10分

「２０２３年報道写真展」の鑑賞を終え、記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２０日午前、東京都中央区

「２０２３年報道写真展」の鑑賞を終え、記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２０日午前、東京都中央区

  • 「２０２３年報道写真展」を鑑賞し、手渡されたカメラで報道陣を撮影する岸田文雄首相＝２０日午前、東京都中央区

　岸田文雄首相は２０日、東京都内で開催中の「２０２３年報道写真展」を訪れた。ロシアによるウクライナ侵攻で被害を受けた少女の写真などを鑑賞。「平和や人間の尊厳について考えさせられる出来事が次々と起こった１年だった」と振り返り、「平和に対する強い思い」を抱いたと記者団に語った。

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