岸田首相「平和に強い思い」 報道写真展を鑑賞
2023年12月20日12時10分
岸田文雄首相は２０日、東京都内で開催中の「２０２３年報道写真展」を訪れた。ロシアによるウクライナ侵攻で被害を受けた少女の写真などを鑑賞。「平和や人間の尊厳について考えさせられる出来事が次々と起こった１年だった」と振り返り、「平和に対する強い思い」を抱いたと記者団に語った。
岸田首相「平和に強い思い」 報道写真展を鑑賞
2023年12月20日12時10分
岸田文雄首相は２０日、東京都内で開催中の「２０２３年報道写真展」を訪れた。ロシアによるウクライナ侵攻で被害を受けた少女の写真などを鑑賞。「平和や人間の尊厳について考えさせられる出来事が次々と起こった１年だった」と振り返り、「平和に対する強い思い」を抱いたと記者団に語った。
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