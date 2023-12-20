【シンガポール時事】シンガポールの不動産開発大手キャピタランドの不動産投資信託（ＲＥＩＴ）キャピタランド・アスコット・トラスト（ＣＬＡＳ）は１７日、大阪にあるホテル３軒を総額１０７億円で売却すると発表した。

売却するのは、「ホテルＷＢＦ本町」「ホテルＷＢＦ…