日銀が２０日発表した２０２３年７～９月期の資金循環統計（速報）によると、９月末時点の日銀の国債（国庫短期証券を除く）保有割合は５３．８６％と、２期ぶりに過去最大を更新した。一方、個人（家計部門）が保有する金融資産の残高は前年同月末比５．０％増の２１２１兆円だった。