１１月貿易赤字、７７６９億円 資源高一服で大幅縮小―財務省
2023年12月20日09時53分
財務省が２０日発表した１１月の貿易統計速報（通関ベース）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は７７６９億円の赤字となった。赤字は２カ月連続。資源価格の高騰が一服したことを背景に輸入が減少し、赤字幅は前年同月の２兆５７６億円から大幅に縮小した。
１１月貿易赤字、７７６９億円 資源高一服で大幅縮小―財務省
2023年12月20日09時53分
財務省が２０日発表した１１月の貿易統計速報（通関ベース）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は７７６９億円の赤字となった。赤字は２カ月連続。資源価格の高騰が一服したことを背景に輸入が減少し、赤字幅は前年同月の２兆５７６億円から大幅に縮小した。
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