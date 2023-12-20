【北京時事】新たに着任した金杉憲治・駐中国大使は１９日、北京の日本大使館で記者会見し、「最も大切な仕事の一つは在留邦人の安全・安心の確保だ」として、スパイ容疑などで拘束されている日本人の早期解放を中国側に働き掛ける考えを表明した。自ら領事面会に臨むことも「当…