首相動静（１２月２０日）
2023年12月20日09時46分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時２１分、公邸発。
午前９時３５分、東京・日本橋室町の日本橋三越本店着。
首相動静（１２月２０日）
2023年12月20日09時46分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時２１分、公邸発。
午前９時３５分、東京・日本橋室町の日本橋三越本店着。
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