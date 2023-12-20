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〔朝日〕安倍派・二階派捜索 パーティー収入不記載疑い 裏金化 刑事責任判断へ 東京地検

〔毎日〕安倍・二階派事務所捜索 会計責任者立件へ パー券収入不記載疑い 特捜部

〔読売〕安倍派・二階派強制捜査 パーティー収入 不記載疑い 東京地検 二階派会計責任者立件も

〔日経〕日銀、緩和出口「なお見極め」 マイナス金利解除 時期示さず 総裁会見 金融政策を維持

〔産経〕安倍派・二階派捜索 パーティー収入不記載疑い 東京地検 刑事処分来月にも可否判断

〔東京〕安倍派・二階派捜索 東京地検 派閥の「裏金」解明へ 規正法違反疑い

【共通ニュース】

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