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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月20日07時18分

【１面トップ】
〔朝日〕安倍派・二階派捜索　パーティー収入不記載疑い　裏金化　刑事責任判断へ　東京地検
〔毎日〕安倍・二階派事務所捜索　会計責任者立件へ　パー券収入不記載疑い　特捜部
〔読売〕安倍派・二階派強制捜査　パーティー収入　不記載疑い　東京地検　二階派会計責任者立件も
〔日経〕日銀、緩和出口「なお見極め」　マイナス金利解除　時期示さず　総裁会見　金融政策を維持
〔産経〕安倍派・二階派捜索　パーティー収入不記載疑い　東京地検　刑事処分来月にも可否判断
〔東京〕安倍派・二階派捜索　東京地検　派閥の「裏金」解明へ　規正法違反疑い
【共通ニュース】
◆パトリオット米に輸出　政府調整　３原則改正後初事例
◆ミサイル情報　即時共有開始　対北　日米韓、訓練計画も
◆万博国費負担１６４７億円　政府試算　大阪府・市は１１１３億円
◆東芝　最後の取引　きょう上場廃止
◆損保４社に立ち入り　企業向け　カルテル容疑　公取委
◆「女性に抱きつき」　エネオス社長解任　トップの不祥事２年連続
◆札幌五輪招致　停止決定　市長「１５年先、見通せない」
◆Ｊリーグ　秋春制へ移行決定　２０２６年から８月開幕（続）

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