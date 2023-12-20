松本剛明総務相と鈴木俊一財務相は２０日、２０２４年度の地方財政を巡り折衝を行った。自治体に配る地方交付税の総額は前年度（１８兆４０００億円）を３０００億円上回る１８兆７０００億円とすることで決着。社会保障関係費の伸びなどで自治体の歳出拡大が見込まれるため、６年連続で増額する。