【サンパウロ時事】ブラジル鉄鋼協会（ＩＡＢｒ）が１５日発表した１１月の国内粗鋼生産量は前年同月比３．８％増の２７３万６０００トンだった。圧延鋼材は５．７％減の１８０万１０００トンだった。
鉄鋼輸出は数量が１９．９％増の９７万０８２４トン、金額５．７％増の７…
１１月のブラジル粗鋼生産量、前年比３．８％増
【サンパウロ時事】ブラジル鉄鋼協会（ＩＡＢｒ）が１５日発表した１１月の国内粗鋼生産量は前年同月比３．８％増の２７３万６０００トンだった。圧延鋼材は５．７％減の１８０万１０００トンだった。
鉄鋼輸出は数量が１９．９％増の９７万０８２４トン、金額５．７％増の７…
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