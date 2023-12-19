【サンパウロ時事】ブラジル全国自動車部品工業組合（ＳＩＮＤＩＰＥＣＡＳ）によると、１１月の自動車部品輸出額は前年同月比６．１％減の７億１８００万ドルだった。輸入額は６．３％減の１４億６８００万ドル、収支は７億５０００万ドルの輸入超過で、超過額は６．６％減だっ…