宝塚歌劇団、来年の宙組３公演中止に １１０周年記念行事も
2023年12月19日19時10分
宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は１９日、９月に急死した女性団員（２５）が所属していた宙組について、来年２～３月に福岡市、大阪市、宝塚市で開催予定だった３公演を中止すると発表した。「現時点では、安全に公演ができる体制が整わないため」と説明している。また、創立１１０周年記念の式典（４月９日）や大運動会（１０月１６日）などのイベントも中止する。
宝塚歌劇団、来年の宙組３公演中止に １１０周年記念行事も
2023年12月19日19時10分
宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は１９日、９月に急死した女性団員（２５）が所属していた宙組について、来年２～３月に福岡市、大阪市、宝塚市で開催予定だった３公演を中止すると発表した。「現時点では、安全に公演ができる体制が整わないため」と説明している。また、創立１１０周年記念の式典（４月９日）や大運動会（１０月１６日）などのイベントも中止する。
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