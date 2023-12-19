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宝塚歌劇団、来年の宙組３公演中止に　１１０周年記念行事も

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宝塚歌劇団、来年の宙組３公演中止に　１１０周年記念行事も

2023年12月19日19時10分

宝塚大劇場＝兵庫県宝塚市

宝塚大劇場＝兵庫県宝塚市

　宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）は１９日、９月に急死した女性団員（２５）が所属していた宙組について、来年２～３月に福岡市、大阪市、宝塚市で開催予定だった３公演を中止すると発表した。「現時点では、安全に公演ができる体制が整わないため」と説明している。また、創立１１０周年記念の式典（４月９日）や大運動会（１０月１６日）などのイベントも中止する。

１月から上演回数など見直し　過密日程の解消策―宝塚

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