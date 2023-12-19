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皇位継承、議論進展を要請　衆院議長が立民・野田元首相らに

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皇位継承、議論進展を要請　衆院議長が立民・野田元首相らに

2023年12月19日18時50分

　額賀福志郎衆院議長は１９日、衆院議長公邸に立憲民主党の野田佳彦元首相や日本維新の会の藤田文武幹事長ら野党の関係者を招き、安定的な皇位継承策についてそれぞれの党内で議論を進めるよう要請した。海江田万里衆院副議長も同席した。

自民、皇室典範改正も視野　皇位継承懇談会が初会合

　額賀氏は１０月の就任記者会見で「各党の状況を把握した上で、立法府としての考え方を整理していきたい」と語っていた。

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