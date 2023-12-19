新監督に片山氏 立命大野球部
2023年12月19日18時19分
関西学生野球の立命大は１９日、後藤昇監督が退任し、ＯＢの片山正之氏（６７）が来年１月１日付で監督に就任すると発表した。
卒業後は社会人野球のトヨタ自動車でプレーし、コーチ、監督も務めた。
新監督に片山氏 立命大野球部
2023年12月19日18時19分
関西学生野球の立命大は１９日、後藤昇監督が退任し、ＯＢの片山正之氏（６７）が来年１月１日付で監督に就任すると発表した。
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