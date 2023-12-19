ニチコンは１９日、子会社のニチコン亀岡の工場（京都府亀岡市）に新生産棟が完成したと発表した。来年１月から稼働し、電気自動車（ＥＶ）向け急速充電器や、ＥＶと建物で電力を融通できる「Ｖ２Ｈ」、家庭用蓄電池を生産する。