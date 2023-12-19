【バンコク時事】タイ・ホテル協会がこのほど発表した調査結果によると、１１月のホテル客室稼働率は全国平均で６５．８％と、前月の５４．３％から上昇した。

同協会によると、タイは観光シーズンに入り、外国人旅行者が増加し、ホテル客室稼働率は上昇し続けている。１１月…