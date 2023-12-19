【シンガポール時事】シンガポール陸上交通庁（ＬＴＡ）は１５日、歩行者や自転車利用者向けに、都市鉄道（ＭＲＴ）駅やバス停、自転車道、主要な建造物などを記した案内板設置試験事業を北部イーシュンと中央ビジネス地区（ＣＢＤ）の２地区で開始すると発表した。

案内板は…