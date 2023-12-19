塩野義、シンガポールに新型コロナ治療薬
2023年12月19日16時53分
塩野義製薬は１９日、香港の合弁会社を通じ、シンガポールの製薬企業ジュニパー社と新型コロナウイルス感染症治療薬に関するサブライセンス契約を締結したと発表した。
塩野義、シンガポールに新型コロナ治療薬
2023年12月19日16時53分
塩野義製薬は１９日、香港の合弁会社を通じ、シンガポールの製薬企業ジュニパー社と新型コロナウイルス感染症治療薬に関するサブライセンス契約を締結したと発表した。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
塩野義、シンガポールに新型コロナ治療薬(12/19 16:53)
忘年会復活、居酒屋に活況 「５類」移行、予約３倍増も(12/18 13:31)
塩野義、新型コロナ変異型ワクチン最終治験開始 ２４年秋冬の供給目指す(12/18 12:44)
非常時、国が自治体へ「指示」 災害や感染症に備え―答申を取りまとめ・地制調(12/16 07:10)
インフル、今季初の警報レベル １機関当たり「３３．７２人」―厚労省(12/15 17:15)
インフル、１７道県で「警報」 コロナは前週から微増―厚労省(12/08 16:32)
災害時の緊急融資枠組み創設 日中韓とＡＳＥＡＮ合意(12/07 14:54)
中国、冷え込む景気 正常化でも傷痕深く―ゼロコロナ終了１年(12/07 07:05)
「人の命を軽く見ている」 ＮＨＫコロナ報道で遺族ら(12/05 20:25)
ＮＨＫに「放送倫理違反」 「ニュースウオッチ９」コロナ報道―ＢＰＯ(12/05 17:45)
温暖化の健康被害議論 １２０カ国超、宣言に賛同―ＣＯＰ２８(12/04 00:09)
インフル閉鎖施設、６０００超に コロナ、前週からやや増加―厚労省(12/01 17:14)
成田空港の増便受け入れ、希望の３分の２ 人手不足影響(11/30 16:50)
ワクチン接種後死亡、遺族提訴 愛西市に４５００万円請求―名古屋地裁(11/30 15:41)
リンゴ園でＯ１５７、３人入院 試食の１２人が症状訴え―茨城(11/29 21:57)
梅毒流行、胎児感染が最多 全患者数は３年連続更新―感染研(11/29 07:05)
第一三共のコロナワクチン承認 国産初の「ＸＢＢ」対応―厚労省(11/28 17:51)
次世代ｍＲＮＡワクチン承認へ 新型コロナ、米創薬ベンチャー開発―厚労省(11/27 21:46)
医療機関との事前協議、努力義務に 高齢者施設の感染症備え―厚労省(11/27 16:50)
パーティー収入、３４．５％増 コロナ前水準、首位は参政党―政治資金(11/25 07:05)
インフル、２週ぶり増加 コロナは１１週連続減―厚労省(11/24 16:13)
法人診療所、８．３％の黒字 病院もコロナ補助で赤字脱却―厚労省調査(11/24 11:30)
呼吸器疾患で情報要請 ＷＨＯが中国に(11/23 20:48)
コロナ助成金１億円詐取か タリウム殺害事件の男再逮捕―大阪府警(11/22 21:31)
路線バス、減便・廃止８割 「運転手不足」で維持困難に―帝国データ(11/22 17:08)
プール熱、警報レベルに 全国規模、過去１０年で初―感染研(11/22 14:02)
コロナワクチン、定期接種化へ ６５歳以上対象、一部自己負担も―来年度以降方針・厚労省(11/22 11:50)
東の横綱に「生成ＡＩ」 西は「コロナ５類」―今年のヒット番付(11/21 19:05)
近藤孝男氏死去（名古屋大名誉教授・生物学）(11/20 18:48)