【香港時事】中国不動産最大手、碧桂園集団（広東省順徳市）傘下の碧桂園服務は１８日、２０２３年通期決算の純利益が３２億～４１億元（約６４３億～８２４億円）減少するとの見通しを発表した。

取引先の営業債権の減損引当金およびその他無形資産の減損引当金の計上が見込…