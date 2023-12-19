サイバー防御法の検討加速 岸田首相
2023年12月19日16時08分
岸田文雄首相は１９日、首相官邸で自民党デジタル社会推進本部長の平井卓也衆院議員らと面会し、サイバー攻撃の兆候を捉えて事前に対処する「能動的サイバー防御」の法整備について、「検討の加速化を（政府内に）指示する」と語った。平井氏が面会後、記者団に明らかにした。
サイバー防御法の検討加速 岸田首相
2023年12月19日16時08分
岸田文雄首相は１９日、首相官邸で自民党デジタル社会推進本部長の平井卓也衆院議員らと面会し、サイバー攻撃の兆候を捉えて事前に対処する「能動的サイバー防御」の法整備について、「検討の加速化を（政府内に）指示する」と語った。平井氏が面会後、記者団に明らかにした。
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