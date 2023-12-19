政府は１９日、小学校高学年の「教科担任制」の強化に向けた教員の増員について、計画を１年前倒して２０２４年度に完了させる方針を決めた。当初は２２年度から２５年度までの４年間で９５０人ずつ増やす予定だったが、２４年度に１９００人を増員する。２４年度予算編成を巡る鈴木俊一財務相と盛山正仁文部科学相による閣僚折衝で合意した。