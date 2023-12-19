【バンコク時事】タイ商務省貿易交渉局のチョティマ局長は１８日、同国の１～１０月の寝具輸出額が前年同期比２％増の１億１０００万ドル（約１５７億８０００万円）だったと発表した。
同局長によると、タイの過去１０年間における寝具の輸出額は年７％増加し、年平均の輸出…
１～１０月の寝具輸出額、前年比２％増の１．１億ドル 世界…
【バンコク時事】タイ商務省貿易交渉局のチョティマ局長は１８日、同国の１～１０月の寝具輸出額が前年同期比２％増の１億１０００万ドル（約１５７億８０００万円）だったと発表した。
同局長によると、タイの過去１０年間における寝具の輸出額は年７％増加し、年平均の輸出…
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