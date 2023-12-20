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Ｇ７財務相がオンライン会合　日本、ウクライナ追加支援へ―議長国は伊に

2023年12月20日00時13分

先進７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議のオンライン会合で議長を務める鈴木俊一財務相＝１９日夜、東京・霞が関の財務省（同省提供）

先進７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議のオンライン会合で議長を務める鈴木俊一財務相＝１９日夜、東京・霞が関の財務省（同省提供）

　先進７カ国（Ｇ７）は１９日夜、財務相・中央銀行総裁会議をオンライン形式で開催した。日本は議長国を務めた今年１年間の議論を総括し、来年の議長国イタリアへの引き継ぎを行った。ウクライナ支援に関する協議には、同国のマルチェンコ財務相も参加した。
　日本からは鈴木俊一財務相と植田和男日銀総裁が出席。鈴木氏は会合後に取材に応じ、ウクライナに対し、総額４５億ドル（約６５００億円）の追加支援を行う用意があると説明したと明らかにした。その上で「紛争は続いており、これから先の復旧・復興にも財政ニーズがある」と述べ、今後も支援協議に貢献していく考えを示した。

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