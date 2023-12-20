先進７カ国（Ｇ７）は１９日夜、財務相・中央銀行総裁会議をオンライン形式で開催した。日本は議長国を務めた今年１年間の議論を総括し、来年の議長国イタリアへの引き継ぎを行った。ウクライナ支援に関する協議には、同国のマルチェンコ財務相も参加した。

日本からは鈴木俊一財務相と植田和男日銀総裁が出席。鈴木氏は会合後に取材に応じ、ウクライナに対し、総額４５億ドル（約６５００億円）の追加支援を行う用意があると説明したと明らかにした。その上で「紛争は続いており、これから先の復旧・復興にも財政ニーズがある」と述べ、今後も支援協議に貢献していく考えを示した。