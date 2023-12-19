【バンコク時事】日本政府は、草の根・人間の安全保障無償資金協力により、タイ北部ナコンサワン県の高齢者デイケアセンター建設計画に総額３０３万５０００バーツ（約１２００万円）を支援した。１４日、同センターで引き渡し式典が行われた。

同県ワンナムラッド区の家族開…