４６０円高の３万３２１９円３９銭 １９日の平均株価
2023年12月19日15時09分
１９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２１９円３９銭と前日終値比４６０円４１銭高で終わった。出来高は概算で１４億９０００万株。
４６０円高の３万３２１９円３９銭 １９日の平均株価
2023年12月19日15時09分
１９日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２１９円３９銭と前日終値比４６０円４１銭高で終わった。出来高は概算で１４億９０００万株。
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