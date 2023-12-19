円相場、１４３円６８～６９銭 １９日正午現在
2023年12月19日12時14分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４３円６８～６９銭と、前日（１４２円３６～３８銭）に比べ１円３２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４３円６８～６９銭 １９日正午現在
2023年12月19日12時14分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４３円６８～６９銭と、前日（１４２円３６～３８銭）に比べ１円３２銭の円安・ドル高となった。
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