円相場、１４２円６５～６５銭 １９日午前９時現在
2023年12月19日09時06分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４２円６５～６５銭と、前日（１４２円３６～３８銭）に比べ２９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４２円６５～６５銭 １９日午前９時現在
2023年12月19日09時06分
１９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４２円６５～６５銭と、前日（１４２円３６～３８銭）に比べ２９銭の円安・ドル高となった。
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