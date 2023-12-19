甘粛省で地震、８６人死亡 中国
2023年12月19日08時32分
【北京時事】中国国営新華社通信は１９日、北西部甘粛省で地震があり、８６人が死亡したと伝えた。
甘粛省で地震、８６人死亡 中国
2023年12月19日08時32分
【北京時事】中国国営新華社通信は１９日、北西部甘粛省で地震があり、８６人が死亡したと伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル