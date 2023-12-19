畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年12月19日08時19分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１８日付で発表され、畑岡奈紗は１７位で変動はなかった。１９位の山下美夢有、２４位の古江彩佳、２７位の笹生優花も変わらず。
１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）
畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年12月19日08時19分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１８日付で発表され、畑岡奈紗は１７位で変動はなかった。１９位の山下美夢有、２４位の古江彩佳、２７位の笹生優花も変わらず。
１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）
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