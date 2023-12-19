【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが先行し、円相場は１ドル＝１４２円台後半に下落した。午後５時現在は１４２円７５～８５銭と、前週末同時刻比５９銭の円安・ドル高。