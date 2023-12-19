１９日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年12月19日06時43分
【１面トップ】
〔朝日〕安倍派・二階派 きょう捜索 パーティー券 事務所など 特捜部方針 規正法違反の疑い
〔毎日〕ペット出生日偽装横行か 子犬・子猫 繁殖業者を調査 国要請受け自治体
〔読売〕裏金疑惑 二階派も本格捜査へ 東京地検 収入一部 不記載か 安倍派と２ルート
〔日経〕日鉄、ＵＳスチール買収 ２兆円 粗鋼世界３位に 日米で大型再編
〔産経〕安倍派一部に全額還流 裏金疑惑 参院選前、選挙流用か
〔東京〕３０代育児世帯 年収１０００万円超４８％ ２３区 子育てにハードル 不動産高騰 郊外へ転出増も
【他の１面独自記事】
◆自民支持下落 ２３％ 政治とカネ「体質変えられぬ」７８％ 本社世論調査（朝日）
【共通ニュース】
◆北、２日連続で弾道弾 ＩＣＢＭ級、米射程か
◆はがき８５円 手紙１１０円に 郵便料金値上げ 来秋にも
◆ガザ北部 １００人超死亡 難民キャンプに攻撃 長さ４キロ トンネルを発見
◆２割負担 拡大見送り 介護保険 政府・与党検討
◆日本学術会議 法人格に移行 会員選考、運営に外部委 政府、年内にも決定
◆１０代の医薬品乱用 １．５倍 消防庁２２年調査 救急搬送が急増
◆「書道」無形遺産提案へ 政府 ユネスコ登録可否 ２６年か
◆滝山病院 暴行や拘束常態化 第三者委報告 「経営陣ら怠慢」（続）