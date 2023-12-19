【１面トップ】

〔朝日〕安倍派・二階派 きょう捜索 パーティー券 事務所など 特捜部方針 規正法違反の疑い

〔毎日〕ペット出生日偽装横行か 子犬・子猫 繁殖業者を調査 国要請受け自治体

〔読売〕裏金疑惑 二階派も本格捜査へ 東京地検 収入一部 不記載か 安倍派と２ルート

〔日経〕日鉄、ＵＳスチール買収 ２兆円 粗鋼世界３位に 日米で大型再編

〔産経〕安倍派一部に全額還流 裏金疑惑 参院選前、選挙流用か

〔東京〕３０代育児世帯 年収１０００万円超４８％ ２３区 子育てにハードル 不動産高騰 郊外へ転出増も

【他の１面独自記事】

◆自民支持下落 ２３％ 政治とカネ「体質変えられぬ」７８％ 本社世論調査（朝日）

【共通ニュース】

◆北、２日連続で弾道弾 ＩＣＢＭ級、米射程か

◆はがき８５円 手紙１１０円に 郵便料金値上げ 来秋にも

◆ガザ北部 １００人超死亡 難民キャンプに攻撃 長さ４キロ トンネルを発見

◆２割負担 拡大見送り 介護保険 政府・与党検討

◆日本学術会議 法人格に移行 会員選考、運営に外部委 政府、年内にも決定

◆１０代の医薬品乱用 １．５倍 消防庁２２年調査 救急搬送が急増

◆「書道」無形遺産提案へ 政府 ユネスコ登録可否 ２６年か

◆滝山病院 暴行や拘束常態化 第三者委報告 「経営陣ら怠慢」（続）