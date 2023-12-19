【ニューヨーク時事】週明け１８日のニューヨーク株式相場は、材料難となる中を８営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比０．８６ドル高の３万７３０６．０２ドルと、４営業日連続で史上最高値を更新して終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９０．８９ポイント高の１万４９０４．８１で引けた。