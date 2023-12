新北市、台湾--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 台湾の新北市は人々で賑わい交通量の多い都会です。多くの人々が、通勤・通学のために日常的にバスを利用しています。バスを利用する人々に新しい感覚体験を届けようと、政府当局は市内のパブリックアートの創造性やコンセプトの強化に積極的に取り組んでいます。

New Taipei City’s bus stop titled "New Moon, Heart's Delight" not only boasts a nice appearance but also provides ample lighting at night. The bus shelter shields passengers from sun and rain and illuminates at night for safety. Once the lights are on, it becomes a beautiful cityscape for visitors to capture photographs. (Photo: courtesy of gofled.com)