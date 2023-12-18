円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年12月18日21時35分
【ロンドン時事】週明け１８日午前のロンドン外国為替市場では、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて持ち高調整の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４２円台後半に軟化した。正午現在は１４２円６９～７９銭と、前週末午後４時比１円ちょうどの円安・ドル高。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年12月18日21時35分
【ロンドン時事】週明け１８日午前のロンドン外国為替市場では、日銀の金融政策決定会合の結果発表を翌日に控えて持ち高調整の円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４２円台後半に軟化した。正午現在は１４２円６９～７９銭と、前週末午後４時比１円ちょうどの円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル