元保育士の女逮捕 園児の頭たたいた疑い―宮崎県警
2023年12月18日21時28分
宮崎県警は１８日、当時勤務した保育園で園児の頭をたたくなどしたとして、元保育士の無職尾前陽子容疑者（５３）＝宮崎市清武町＝を暴行の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。
保育士の配置改善、２４年度から １歳児は「５人に１人」へ―小倉こども相
逮捕容疑は１１月１３日、宮崎市の認可保育園で、園児の頭を平手で殴打するなどの暴行を加えた疑い。
元保育士の女逮捕 園児の頭たたいた疑い―宮崎県警
2023年12月18日21時28分
宮崎県警は１８日、当時勤務した保育園で園児の頭をたたくなどしたとして、元保育士の無職尾前陽子容疑者（５３）＝宮崎市清武町＝を暴行の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。
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逮捕容疑は１１月１３日、宮崎市の認可保育園で、園児の頭を平手で殴打するなどの暴行を加えた疑い。
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