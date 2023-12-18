４９ｅｒｓが地区制覇 ＮＦＬ
2023年12月18日19時39分
【ロサンゼルス時事】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）は１７日、第１５週の試合が各地で行われ、ナショナル・カンファレンス（ＮＦＣ）西地区首位の４９ｅｒｓがカージナルスを４５―２９で下し、１１勝３敗として２季連続の地区優勝を決めた。
また、ＮＦＣ東地区のカウボーイズとイーグルス、アメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）北地区のレーベンズがプレーオフ進出を決めた。
４９ｅｒｓが地区制覇 ＮＦＬ
2023年12月18日19時39分
【ロサンゼルス時事】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）は１７日、第１５週の試合が各地で行われ、ナショナル・カンファレンス（ＮＦＣ）西地区首位の４９ｅｒｓがカージナルスを４５―２９で下し、１１勝３敗として２季連続の地区優勝を決めた。
また、ＮＦＣ東地区のカウボーイズとイーグルス、アメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）北地区のレーベンズがプレーオフ進出を決めた。
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