【バンコク時事】タイ・エネルギー省のワタナポン・エネルギー政策計画事務局長はこのほど、２０２３年の１～９月の一次エネルギー消費量が原油換算で１日当たり平均２０３万９０００バレルと、前年同期比２．２％増加したと発表した。

同局長によると、経済活動の回復、観光…