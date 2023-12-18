資産運用大手の日興アセットマネジメント（東京）は１８日、上場株のような伝統的資産以外への「オルタナティブ投資」を強みとする仏ティケオー・キャピタルと資本・業務提携に向けた協議を始めたと発表した。日興アセットが一定のティケオー株を取得する。両社で今後の成長が期待されるアジアのプライベート市場開拓に向けた共同出資会社を設立する方針。