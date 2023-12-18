円、１４２円台前半 ロンドン外為
2023年12月18日18時22分
【ロンドン時事】週明け１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の早期利下げ観測の後退を受けて円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４２円台前半に軟化した。午前９時現在は１４２円３３～４３銭と、前週末午後４時比６４銭の円安・ドル高。
円、１４２円台前半 ロンドン外為
2023年12月18日18時22分
【ロンドン時事】週明け１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の早期利下げ観測の後退を受けて円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４２円台前半に軟化した。午前９時現在は１４２円３３～４３銭と、前週末午後４時比６４銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
豪北東部で洪水、ワニ警戒(12/18 18:34)
中朝関係に「戦略的意義」 北朝鮮外務次官と北京で会談―王毅氏(12/18 18:32)
黎智英氏の裁判始まる 香港紙創業者、国安法違反罪で(12/18 18:25)
円、１４２円台前半 ロンドン外為(12/18 18:22)
中道右派与党が勝利 野党結集及ばず―セルビア議会選(12/18 17:56)
固体燃料ＩＣＢＭか 北朝鮮、２日連続でミサイル―ＥＥＺ外落下、米本土射程(12/18 17:22)
中国、軍事対話再開に応じず 「首脳会談後も返答なし」―米司令官(12/18 16:13)
ガザ難民キャンプ攻撃、９０人死亡 全長４キロのトンネル発見―イスラエル(12/18 15:55)
運搬船拿捕、解決へ協力 イスラエルと関係見直しを―イラン外務次官(12/18 15:27)
南米チリ、現憲法存続へ 国民投票で草案否決(12/18 14:41)
携帯禁止や毎日算数 ＮＺ新政権、学校を引き締め(12/18 13:34)
イスラエル、ガザ最大級のトンネル公開 人質射殺現場近くに「ＳＯＳ」(12/18 13:33)
ロシア与党、全会一致でプーチン氏推薦 「無所属」で大統領選に(12/18 13:32)
米、北朝鮮のミサイル発射を非難(12/18 12:03)
ガザ支援で新決議案採決へ 米国の対応焦点―国連安保理(12/18 08:50)
身代金目的の誘拐「やめる」 最大ゲリラが政府と合意―コロンビア(12/18 07:51)
高齢化対策、日本の事例に関心 専門家、知見吸収に意欲―中国(12/18 07:08)
日米韓連携、進む「制度化」 トランプ氏、韓国総選挙に備え―同盟軽視や対日強硬のリスク(12/18 07:08)
米議会内で性行為撮影 動画流出、警察が捜査(12/18 06:11)
北朝鮮、日本海に弾道ミサイル発射 ＥＥＺ外落下か、米韓を非難(12/18 00:42)
人質救出へ軍事圧力継続 カタールと協議、交渉再開模索―イスラエル(12/17 23:03)
リビア沿岸で移民６０人超死亡か 国連(12/17 14:14)
米原潜が釜山入港 韓国(12/17 14:04)
枢機卿に禁錮５年６月 不動産投資で横領―バチカン(12/17 08:01)
実写「幽遊白書」に先端技術 日本のコンテンツ、世界へ―米ネトフリ(12/17 07:04)
ガザで誤射、人質３人死亡 早期救出へ交渉模索か―イスラエル(12/16 23:00)
上半身裸、「白旗」でも銃撃 人質射殺、発砲時に確認せず―イスラエル軍(12/16 22:20)
クウェート首長が死去 在位３年、８６歳(12/16 21:43)
朝鮮学校取材の監督ら調査 韓国統一省、南北交流の規制強化(12/16 20:33)
ゼレンスキー氏、軍トップと摩擦 「戦況こう着」発言が波紋―大統領選に向け神経とがらす・ウクライナ(12/16 20:32)
ウォール・ストリート・ジャーナル