【ロンドン時事】週明け１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の早期利下げ観測の後退を受けて円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４２円台前半に軟化した。午前９時現在は１４２円３３～４３銭と、前週末午後４時比６４銭の円安・ドル高。