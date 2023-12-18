蟹江英吉氏死去（元カゴメ社長）
2023年12月18日17時19分
蟹江 英吉氏（かにえ・えいきち＝元カゴメ社長）１６日午前１時１４分、急性肺炎のため愛知県の病院で死去、９９歳。同県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男睦久（むつひさ）氏。
蟹江英吉氏死去（元カゴメ社長）
2023年12月18日17時19分
蟹江 英吉氏（かにえ・えいきち＝元カゴメ社長）１６日午前１時１４分、急性肺炎のため愛知県の病院で死去、９９歳。同県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男睦久（むつひさ）氏。
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