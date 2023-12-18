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自民・茂木幹事長、規正法改正含め検討

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自民・茂木幹事長、規正法改正含め検討

2023年12月18日16時14分

自派の会合であいさつする自民党の茂木敏充幹事長＝１８日午後、東京都千代田区

自派の会合であいさつする自民党の茂木敏充幹事長＝１８日午後、東京都千代田区

　自民党の茂木敏充幹事長は１８日、派閥の政治資金パーティー問題を受け、「政治資金規正法の改正を含め、透明性がしっかり確保できる措置を早急に検討しなければならない」との考えを示した。東京都内で開かれた茂木派議員の会合で語った。

麻生、茂木氏が会談

　茂木氏は「国民に疑念が広がっていることを深刻に受け止めなければいけない。党全体に厳しい目が向けられている。危機感を持って対応しなければいけない」と強調。再発防止策として、銀行振り込みによるパーティー券代の受け渡し徹底や、党によるパーティー収支の確認などを例示した。

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