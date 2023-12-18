【ソフトバンク】２年契約の１年目を終えた今宮が現状維持の３億円プラス出来高払いで更改した。今季１２６試合に出場して打率２割５分５厘、９本塁打、４８打点。今季まで選手会長を務めたが来季は外れる。「一番は自分のことに集中して、キャンプ、その後の戦いに勝っていきたい。僕らは脇役で（中軸に）いい形で回し、かえしてもらうのが最高の仕事」と役割を見据えた。（金額は推定）