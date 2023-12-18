【バンコク時事】タイの不動産開発会社オリジン・プロパティーは１５日、２種類の社債を発行すると発表した。２０２４年１月１１～１２日と１５日に募集する。

同社のピラポン最高経営責任者（ＣＥО）によると、満期が１年７カ月（年利４．２５％）と３年（同４．７５～４．…