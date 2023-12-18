右腕エスパーダ獲得 プロ野球・ヤクルト
2023年12月18日15時28分
ヤクルトは１８日、プエルトリコ出身のホセ・エスパーダ投手（２６）＝１８３センチ、７７キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。１年契約で、年俸は７０万ドル（約９９５０万円）プラス出来高払い。今年９月、米大リーグのパドレスでメジャー初登板を果たした。（金額は推定）
右腕エスパーダ獲得 プロ野球・ヤクルト
2023年12月18日15時28分
ヤクルトは１８日、プエルトリコ出身のホセ・エスパーダ投手（２６）＝１８３センチ、７７キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。１年契約で、年俸は７０万ドル（約９９５０万円）プラス出来高払い。今年９月、米大リーグのパドレスでメジャー初登板を果たした。（金額は推定）
こんな記事も
スポーツ総合
ソフトバンクの今宮、現状維持３億円 プロ野球・契約更改(12/18 15:56)
最優秀選手賞に宮田 モータースポーツ分科会(12/18 15:53)
来年３月にマリ戦 サッカーＵ２３日本代表(12/18 15:48)
主な日本選手の成績（１７日） 欧州サッカー(12/18 15:37)
故錣山親方の葬儀 大相撲(12/18 15:36)
右腕エスパーダ獲得 プロ野球・ヤクルト(12/18 15:28)
ＭＦ柴崎が引退 Ｊ１広島(12/18 11:13)
新クラブＷ杯、２５年６～７月開催 浦和など３２チーム参加―ＦＩＦＡ(12/18 10:06)
山本、メッツのオーナーと面談 競争さらに激化と米報道―米大リーグ(12/18 09:47)
努力貫いた「鉄人」 寺尾、不屈の人気力士―死去した錣山親方(12/18 09:36)
Ｒソシエダードの久保、好機演出もドロー 欧州サッカー(12/18 08:43)
ブライトンの三笘「惨敗です」 イングランド・サッカー(12/18 08:36)
久保はフル出場 三笘のブライトン敗れる―欧州サッカー(12/18 08:28)
悔しさ募らせる小林陵 Ｗ杯ジャンプ(12/18 08:20)
Ｗ杯ジャンプ・談話(12/18 08:12)
小林陵は１０位 クラフトが今季５勝目―Ｗ杯ジャンプ男子(12/18 08:10)
驚きの逃げ、転換点に 世界最強イクイノックス―競馬(12/18 07:10)
「当然優勝したい」 松山との一問一答―米男子ゴルフ(12/18 06:07)
松山、復活期す２４年 照準はメジャーにパリ五輪―米男子ゴルフ(12/18 06:07)
最終ラウンド順延 米男子ゴルフ最終予選会(12/17 23:03)
元寺尾の錣山親方死去、６０歳 「井筒３兄弟」「阿炎の師匠」―大相撲(12/17 22:59)
力量示した世界女王 卓球女子ファイナルズ(12/17 21:56)
真っ向勝負も及ばず 長崎、木原組―卓球女子ファイナルズ(12/17 21:21)
強豪パナソニック復活 新加入の西田が原動力―全日本バレー(12/17 21:17)
長崎、木原組は準優勝 卓球女子ファイナルズ(12/17 21:13)
天理大、際立つ堅守 全国大学ラグビー(12/17 21:08)
自信深めた根附 スケートボード世界選手権(12/17 20:55)
イチローさんが高校生指導 今年２校目、沖縄・宮古高で(12/17 20:53)
西矢、納得の３位 スケートボード世界選手権(12/17 20:28)
スケートボード世界選手権・談話(12/17 20:27)