【クアラルンプール時事】ＡＮＡグループは１４日、全日本空輸（ＡＮＡ）が英国の航空サービス調査会社スカイトラックスから１１年連続で、最高の「五つ星」の航空会社に選定されたと発表した。日本国内で１０年以上連続して最高評価を受けているのは、ＡＮＡだけだという。
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ＡＮＡ、１１年連続で五つ星 英格付け会社から最高評価
【クアラルンプール時事】ＡＮＡグループは１４日、全日本空輸（ＡＮＡ）が英国の航空サービス調査会社スカイトラックスから１１年連続で、最高の「五つ星」の航空会社に選定されたと発表した。日本国内で１０年以上連続して最高評価を受けているのは、ＡＮＡだけだという。
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