富山県西部を走るＪＲ西日本の城端線と氷見線の在り方を議論している県などによる検討会は１８日、経営改善に向けた鉄道事業再構築実施計画を取りまとめた。２０２９年をめどに、事業主体を第三セクター「あいの風とやま鉄道」へ移行させることや、新型車両の導入、運行本数の増加を盛り込んだ。年内に計画を国へ提出する。