【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）が１７日発表した１１月の貿易統計によると、主要指標の非石油製品輸出（ＮＯＤＸ）は前年同月比１．０％増と、１０月の３．５％減からプラスに転じた。前年同月比での増加は、２０２２年９月以来、１…
１１月の非石油製品輸出、１．０％増 １４カ月ぶりにプラス…
【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）が１７日発表した１１月の貿易統計によると、主要指標の非石油製品輸出（ＮＯＤＸ）は前年同月比１．０％増と、１０月の３．５％減からプラスに転じた。前年同月比での増加は、２０２２年９月以来、１…
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